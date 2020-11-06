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大選快評／拜登概念股有哪些？ 聚焦乾淨能源與電動車

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

美國民主黨總統候選人拜登目前距離勝選只差一步之遙，分析師認為，乾淨能源、電動車以及基礎建設相關類股可望納入「拜登概念股」的行列。

●替代能源與乾淨能源股

拜登政府預期將加強推動「綠色能源」，可能會支撐替代能源類股。根據瑞士信貸的說法，舉例來說，延長稅額抵免措施將帶旺Sunnova Energy、SunPower、Enphase Energy這類太陽能股票的走勢。

巴隆周刊也指出，iShares全球乾淨能源ETF今年迄今已上漲67%，這檔基金中的最大五檔美國企業股票為太陽能相關企業SolarEdge Technologies、Enphase Energy、Sunrun、First Solar以及氫燃料電池大廠Plug Power。

其中，Plug Power和Sunrun頗受華爾街分析師青睞，追蹤這兩家企業的分析師中，分別有92%與73％給予買進評級。目前在道瓊指數成分股獲得買進評級的平均比率約58%。

此外，以電動化與能源效率趨勢為賣點的企業也會受益，例如總部位於美國德州的Quanta Services公司建設電力傳輸與配送基礎設施，也可能因拜登的政策受惠。

●電動車類股

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價在川普任內已大幅飆漲，但一些人士相信，若拜登執政可能進一步「助漲」特斯拉的股價。

巴隆周刊也指出，特斯拉股價或許會因拜登勝選再漲一波，但包括Workhorse、Hyliion在內的其他電動車製造商可望見到股價大獲拉抬。

CFRA分析師尼爾森（Garrett Nelson）在報告中表示：「拜登已提出新的稅務優惠措施、政府購買和尤其有利於電動車的其他措施。」

尼爾森指出，聚焦電動化、環保、無碳排技術的汽車零組件供應商也可望受惠，這些業者包括英國汽車零件製造商Aptiv、美國零件製造商博格華納（BorgWarner）以及偉世通（Visteon）。

●基礎建設類股

由於民主黨支持擴大基礎建設投資，甚至把相關支出納入疫情刺激經濟方案中，因此基建相關股也可望受惠。

LPL Financial首席市場策略師德翠克（Ryan Detrick）表示，若拜登執政，追求的初期首要任務可能是大型基礎建設支出計畫，原因是「尋求兩黨雙贏」。

根據花旗分析師Andrew Kaplowitz的看法，拜登的計畫將提振工程與營建族群，例如AECOM、Jacobs工程集團和MasTec可能是最大受益者。

●關稅貿易

Ameriprise Financial首席市場策略師喬伊David Joy表示，若在拜登執政下，美中關稅戰可能緩和下來，「如果貿易政策不那麼聚焦於使用關稅，那麼進出口商都會受惠」。

摩根大通和牛津經濟研究院的經濟學家認為，拜登政府可能取消對中國大陸1,100億美元消費品的7.5%關稅，藉此釋出善意，而且會推出能夠降低全球經商不確定性的新政策。

摩根大通在7月的報告中表示，如果拜登當選總統，帶領美中關稅緊張情勢降溫，那麼日用品大廠P&G、美國生物技術和醫療器械公司Thermo Fishere，以及3M的股價表現可能優於大盤。

拜登 特斯拉 美股

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