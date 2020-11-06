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金價受美元重貶提振 國際油價小跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

金價觸及六周高點，銅價連續四個交易日上漲，受到美元下跌以及央行可能實施更多刺激措施的提振。原油價格小幅走低。

對更多貨幣刺激的希望也提振了金屬價格。英國央行擴大債券購買計畫，聯準會（Fed）表示可能需要進一步的貨幣和財政支持。

現貨黃金一度上漲2.6%至每英兩1,952.79美元，為9月21日以來最高。紐約時間17:00收於1,949.66美元。倫敦金屬交易所銅價上漲0.2%。

紐約原油期貨跌幅不到1%，儘管國會分裂的可能性讓市場感到樂觀，認為不會有任何稅法或法規的重大變化從而推動股市上揚，但也可能因應疫情的紓困措施可能不會實施。

12月交割西德州中級原油（WTI）下跌36美分，收於每桶38.79美元， 1月交割布蘭特原油價格下跌30美分，收於每桶40.93美元。

紐約 油價 疫情

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