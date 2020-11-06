蘋果股價繼續大漲 市場偏好iPhone高價款有助拉抬業績
蘋果（Apple）股價周四（5日）繼續大漲3.6%，收119.03美元。等於自美國大選投票日起，連續三天收高，不過漲幅略遜於周三的4.1%。分析師指出，iPhone 12在上月中旬發表後，市場看來偏好高價款，此一趨勢有助提升蘋果手機的平均銷售價格。
彭博資訊報導，投資公司Evercore ISI所做的市場調查發現，消費者對蘋果新款手機iPhone 12的需求強勁，有78%的受訪者表示有興趣購買四種新款手機中的任何一款。
與該機構去年所做的同類調查相較，受訪者對高價款Pro或Pro Max有興趣的占比，今年出現溫和成長。
根據此市調，Evercore ISI分析師認為，所得到的數據支持了他們對蘋果「短期內iPhone周期表現強勁，而穿戴裝置與服務業務使公司營運維持長期穩健」的評析。目標價135美元，預期股價表現優於大盤。
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