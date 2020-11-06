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特斯拉準備在上海產Model Y休旅車 只待陸官方點頭
路透引述中國大陸政府網站5日出現的一份文件報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正在向大陸工業部尋求許可，要在上海生產Model Y休旅車。
特斯拉正在擴展上海製造廠，目前上海廠生產Model 3電動車。特斯拉10月下旬曾透過通訊軟體微信（WeChat）宣布，上海工廠生產的Model 3汽車，將從10月底開始出口歐洲。
其實從5月就有消息傳出，特斯拉正在中國建設Model Y的產能，計劃在明年2021年交車。中國大陸法人報告預期，陸製Model Y車款將於今年第4季進入投產階段。路透的最新消息凸顯特斯拉正積極準備投產，只待監管機構核准。
特斯拉先前曾表示，上海廠的年產量能達到20萬輛。
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