台積電ADR連四日上漲逼近歷史新高 溢價拉大為14.6%

台積電ADR周四漲1.1%，收在90.43美元，逼近上月12日所創下的歷史新高90.91美元，較台北交易股票溢價

14.6%。費城半導體指數勁升4.4%，收於歷史高點。

道瓊工業指數大漲542.52點，漲幅近2%，收28,390.18點；標普500指數漲2%，至3,510.45點；那斯達克綜合指數大漲2.6%，至11,890.93點，距離9月2日創下的收盤新高僅咫尺之遙。

台灣加權股價指數昨天漲50.90點收12,918.80點。台積電漲0.2%收451元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 69.26 +1.25 68.20 1.60

中華電 CHT 110.35 +1.10 110.00 0.32

台積電 TSM 516.77 +1.10 451.00 14.58

聯電 UMC 30.86 -3.23 30.55 1.01