科技股帶頭衝 道瓊指數上漲542點

在希望美國總統和國會選舉的贏家及早確定下，主要科技股領漲，股市繼續大漲。

道瓊工業平均指數上漲542.52點或1.95%收2萬8390.18點，盤中一度上揚逾600點。史坦普500指數上漲67.01點或1.95%收3510.45點。那斯達克綜合指數上漲300.15點或2.59%收1萬1890.93點。這也是1982年來首度道指和史指連續4個交易日漲幅都超過1%。

今天的漲幅可望助股指創4月來最大單周漲幅。本周至今，道指已上漲7.1%。同期史指和那指分別上漲7.4%和9%。

臉書和亞馬遜上漲至少2%，Netflix、微軟和蘋果均上漲至少3%。本周臉書股價也上漲超過12%；亞馬遜和蘋果分別上漲9.4%和9.3%，微軟同期上漲10.3%。

科技股投資人看好會出現分裂的政府，因為這很可能代表稅收不會增加，反托拉斯審查可能會受到遏制，與中國的貿易戰也不會惡化。

富國銀行資產管理公司資深投資策略師雅各布森(Brian Jacobsen)說：「投資人對政府分裂的情況感到滿意。」就政策而言，「在這種情況下，總統很難任性而為。」

NBC預測，前副總統白登贏得威斯康辛州和密西根州，這是川普總統在2016年大選中勝選的州。NBC之前報導，白登距離勝選只差17張選舉人票。

同時，預計民主黨將保留對眾議院的控制權，而翻轉參議院的可能性越來越小。

Ally Invest首席投資策略師貝爾(Lindsey Bell)表示：「根據歷史，我們很可能會看到分裂的國會，這是股市的最愛。」「隨著醫療保健、通訊服務和科技類股在股市中領漲，這種預期已在4日融入股市。」

川普競選團隊表示將尋求威斯康辛州重新計票，同時於4日宣布將起訴暫停賓州計票。一位法官拒絕了其競選團隊對密西根州停止計票的努力。該團隊還表示，已在喬治亞州提起訴訟，要求該州所有郡在投票截止日期之後送達的選票與其他「合法選票」區隔。

川普4日晚間一度偽稱在賓州、喬治亞州、北卡羅來納州和密西根州取得勝利。NBC指出，尚未公布結果的州包括亞利桑納州、內華達州、喬治亞州、賓州和北卡羅來納州。

拜登在4日在德拉瓦州威爾明頓發表談話，預期會贏得大選。他的競選總幹事歐馬利(Jen O’Malley)說，拜登將是「美國下一任總統」。

即使總統大選仍存有爭議，但投資人對政府分裂的前景感到高興，因為這將遏制民主黨提高公司稅或監管大型科技公司的政見。

Commonwealth Financial Network投資長麥克米倫(Brad McMillan)表示，「藍潮未現，參議院很可能會出現席次非常接近，這將限制誰當選總統的政策選擇。但可能排除任何實質性的加稅活動，並限制了控制大型科技企業的任何計畫。」

但是，部分策略師指出，目前尚不能排除有爭議的選舉可能會導致短期股指急跌的可能性。

Mercer Advisors投資長卡加尼(Don Calcagni)說，「最重要的是，股市正在觀察權力的和平過渡。社會動盪或有爭議的選舉結果可能會引發市場動盪。」

高通和通用汽車(GM)上季業績優於預期，也刺激股市情緒。高通暴漲12.75%。GM上漲5.48%。

除此之外，聯準會維持利率在零附近不變，並指出經濟仍遠低於新冠疫情前水平。