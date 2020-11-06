分析師：美國政局走向 有利新興市場

各家外資銀行和研究公司預估，若目前聲勢暫時領先的民主黨總統候選人拜登，在美國總統大選中勝出，將有利新興市場。

瑞銀財富管理全球資產配置聯合主管蘇安純說，若拜登當選總統，且共和黨仍握有參議院多數席次，可能有利新興市場，因為政府會推出一些財政刺激政策，而聯準會（Fed）也會更鴿派，從而使資金流向收益率較高的海外市場，例如新興市場。

蘇安純認為，在明年第1季、或新冠疫苗研發出現好消息之前，表現已不錯的新興市場（例如北亞），將能繼續脫穎而出。

法國巴黎銀行印度股票研究主管夏哈認為，若拜登擔任總統，可能會扭轉先前的調降企業稅政策，有助新興市場近期的表現超越已開發市場，「我們認為拜登勝選，將有利於新興市場，但參議院的僵局，可能導致財政刺激方案規模受限」。

新加坡銀行投資策略主管李依萊說，若拜登勝選，可能帶動經濟在疫情後復甦、通膨溫和升高及美元走貶，將廣泛支撐股票、信用、大宗商品，以及新興市場。

Rosenberg研究公司創辦人羅森柏格說，大選結果顯示「美國仍非常對立」，投資人應關注黃金和亞股。他認為，黃金「與社會穩定有強烈的負相關」，因此看好黃金。

羅森柏格指出，由於共和黨可望掌握參院，因此財政刺激計畫和增稅的可能性都降低。他說，看多股市的投資人應從亞股找尋投資價值，因為亞洲可望成長、且當地市場估值至少合理；而多數亞洲國家都還沒到必須推動激進財政刺激方案、或不顧後果貨幣政策的程度，與西方央行資產負債表已擴張到危及聲譽的情況，形成鮮明對比。