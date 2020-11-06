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美歐股勁揚 新興股攀高

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

在威斯康辛與密西根州取得重要勝利後，民主黨候選人拜登只差六張選舉人票就能登上總統寶座，他的團隊正啟動交接計畫以利政權順利過渡，美國總統選舉結果漸趨明朗，激勵全球股市普遍走揚，美股5日早盤漲逾300點，新興市場股市甚至攀抵近兩年半高點。

在威、密兩州獲勝後，拜登累計獲得264張選舉人票，距離當選所需的270張僅一步之遙。目前拜登在內華達州的得票小幅領先川普，若能獲勝，將使他跨過當選門檻。

相較下，尋求連任的川普只獲得214張選舉人票，但他的陣營已要求威斯康辛州重新計票，並已提起訴訟要求賓州暫停計票作業。川普在賓州領先，但民主黨相信，來自民主黨票倉的逾100萬張郵寄投票尚未開出。川普陣營駁斥這項說法，表示拜登陣營總得票數不能再往上加。賓州的最後開票結果須等到6日稍後才會揭曉，因為該州接受選舉日過後三天的不在籍投票。

拜登當選總統的機率劇增，投資人擔心的不確定性大幅降低，全球股市全面走高，美股三大指數5日早盤漲逾1%，道瓊工業指數漲逾400點，歐股漲至10月20日以來最高。亞股也全面上漲，日股衝上逾兩年高點。MSCI新興市場股票指數盤中勁揚1.6%，升抵2018年6月以來最高。

不過，共和黨可能繼續掌控參院，新財政刺激前景黯淡，在匯市與商品市場掀起波瀾。美元指數5日盤中貶0.8%至92.60。

拜登 川普

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