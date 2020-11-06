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歐下修明年GDP成長率
歐盟執委會下修歐元區明年經濟成長展望，原因是新冠肺炎第二波疫情來襲，可能導致更多歐洲企業倒閉，且更多人長期失業。
歐盟執委會5日預測，歐元區明年國內生產毛額（GDP）成長率為4.2%，不如7月原估的6.1%；預料今年經濟產值將萎縮7.8%，寫下史上最大減幅，降幅雖比原估的萎縮8.7%小，但最新預估值未納入新一輪防疫措施的衝擊。
歐盟經濟事務執委簡提洛尼表示，歐洲確診病例回升，打亂經濟復甦腳步；在高度不確定的局勢下，各國政府在經濟和財政政策方面必須支持國內經濟。最新數據顯示，西班牙今年GDP將萎縮逾12%，為歐元區減幅最大的國家。
德國疾病防控機構「羅伯特．科赫研究所」（RKI）發布的數據顯示，德國5日染疫人數新增19,990人，改寫歷史紀錄。德國的數據並指出，在政府實施新一輪封鎖措施前，民眾大搶衛生紙、乾洗手液及烘焙原料。
巴黎市長伊達爾戈同日表示，將擴大巴黎防疫範圍，要求店家在晚間10時前打烊。義大利4日則將金融重鎮米蘭與部分工業重鎮列為全國風險最高地區。
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