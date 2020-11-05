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美元隨美股大漲走低 市場等待美國總統大選結果

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌主要貨幣周三轉跌。路透
美元兌主要貨幣周三轉跌。路透

隨著美股上漲，美元兌主要貨幣周三轉跌，市場等待美國總統大選的結果。大宗商品貨幣午後強過避險貨幣，投資人將注意力轉向聯準會（Fed）周四貨幣政策決定。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至93.407。 挪威克朗和瑞典克朗領漲，日圓和瑞郎表現落後，英鎊跌幅最大。

美國10年期公債殖利率大跌12.5個基點，至0.77%，民主黨同時掌控國會參眾兩院的機率下降，沖淡立即推出大規模財政刺激的樂觀預期。

巴克萊外匯主管Kristen Macleod說：「在大選結果更加明確之前，市場處於觀望狀態，」「一旦有了結果，資金會大舉入市。」

歐元兌美元持平於1.1717，美元兌日圓也持平於104.49，一度上漲0.8%，至105.34。

英鎊兌美元貶0.4%，至1.3003；歐盟和英國的脫歐談判代表警告雙方仍存在較大分歧，之前14天的密集談判未能取得突破。

挪威 外匯 聯準會

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