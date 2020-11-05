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台積電ADR連三日漲逾2% 溢價拉大為13.9%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三漲2%，收89.45美元，較台北交易股票溢價13.9%。費城半導體指數大漲3.5%。

道瓊工業指數大漲367.63點，漲幅1.3%，收27,847.66點；標普500指數上漲74.28點，漲幅2.2%，至3,443.44點；那斯達克綜合指數大漲430.21點，漲幅3.9%，至11,590.78點。

台灣加權股價指數昨天漲131.89點收12,867.90點。台積電漲2%收450元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 68.61 +2.35 68.00 0.89

中華電 CHT 109.43 -0.29 109.50 -0.07

台積電 TSM 512.48 +2.01 450.00 13.88

聯電 UMC 31.97 +3.72 31.65 1.01

台積電 台股 半導體

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