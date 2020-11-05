高通：5G晶片需求爆發　盤後股價飆漲13%

美國晶片業者高通（Qualcomm）上季財報和本季展望優於市場預期，表示新的5G網路正促使消費者將智慧手機升級。消息激勵高通盤後股價大漲逾13%。

高通4日預估，在截至12月止的一季營收將達78億至86億美元，高於分析師平均預估的71.5億美元；剔除一些項目後的每股盈餘預估為1.95至2.15美元，也高於市場預估的每股1.66美元。

高通是智慧手機連網晶片最大製造商，因此財測是智慧手機產業的重要指標。高通先前預測需求提高，原因是消費者將換機升級為新的5G手機。

高通股價盤後大漲13.18%至每股145.97美元，4日收盤報每股128.97美元，今年來漲幅約50%。

高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）表示：「5G和一切都依照我們所想的進行。市場比我們的原先財測更加強勁，而我們的未來展望也會一樣。」

回顧在9月底止的上季財報，高通營收年比成長73%至83億美元，遠高於分析師預期的59億美元；淨利為每股2.58美元。不計特定項目，上季每股盈餘1.45美元，高於市場預期的1.19美元。

高通努力率先推出5G元件，希望能重新取得在4G時代因技術成熟，手機製造業者從其他處尋求零件而失去的市占。

高通很大一部分獲利來自收取專利授權費，每一台賣出的手機都會被高通收取一點費用，無論手機製造商是否是採用高通的晶片。高通技術授權（QTL）事業上季賺進15億美元營收，較一年前提高30%；晶片營收則成長38%至50億美元。

莫蘭科夫也熱切凸顯他帶領高通事業在手機市場外多元化的進展。高通表示，在截至9月底止的2020年度，對汽車、物聯網業者銷售晶片的營收達36.7億美元。

美國上訴法院上月表示，將不會重新考量有關美國聯邦貿易委員會（FTC）針對高通提出反托辣斯案的先前判決。該判決終止數年來針對高通進行的訴訟與監管行動。

蘋果公司和中國大陸的華為都已成為最新與高通簽署新授權協議的智慧手機供應業者。蘋果已恢復在iPhone中使用高通的晶片。

高通表示，上季有18億美元，相當每股1.37美元是來自與華為的和解協議，以及過去數季與華為新的全球專利授權協議有關所賺進的授權費用。