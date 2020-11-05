拜登陣營宣稱有望勝選 美股早盤大漲

美國總統大選選情陷入膠著勝負難分，之後將決戰「五大關鍵州」，但美國總統川普4日自稱已勝選獲得連任，並表示將要求最高法院介入，引發爭議，民主黨總統候選人拜登也宣稱自己正朝勝選之路邁進，推升了選舉結果出現爭議的可能性，導致全球金融市場4日盤中劇烈震盪。

根據最新開票結果，截至台北時間4日晚間11時，拜登已拿下238張總統選舉人票，領先川普的213張，都還沒達到當選所需的270張門檻。

目前還有六個州的票還沒開完，但川普和拜登在五個關鍵州的選情陷入纏鬥，包括密西根州、賓州、威斯康辛州、喬治亞州及內華達州，而這幾州可能還需要好幾天以上的時間，才能完成計票。國會選情部分，民主黨可望繼續掌控聯邦眾議院，但可能難以如願奪得參議院的掌控權，降低出現「藍色浪潮」的可能性。

不過，川普4日卻宣稱自己已經勝選，「我們準備贏得這場選舉。坦白說，我們確實贏了這場選舉。」「因此我們將去最高法院，我們想要所有投票都停止。」目前尚不清楚川普的意思為何，因為好幾個州正在計算合法的投票。

拜登表示有信心能勝選，並呼籲川普不要擅自宣布當選，希望支持者再有點耐心。他的競選總幹事狄倫也痛批川普「要請最高法院下令停止計票」的說法「可恥」，「計票不會停止，會持續到每張選票都計入為止」，有信心拜登能拿下270張選舉人票而勝出。

全球金融市場4日盤中劇烈動盪，美股三大指數4日盤中大漲，道瓊工業指數早盤漲逾600點，以科技股為主的那斯達克綜合指數更漲逾4%，美國10年期公債殖利率大跌，跌幅為6月來最大，國際油價大漲2.5%，美元指數一度躍升1%，之後又翻黑為貶值0.1%，報93.445，MSCI新興市場貨幣指數則重挫0.8%，跌幅為3月來最大；跨資產波動率竄升，反映選後結果難產、紛爭拖長的夢魘重演。

分析師指出，市場是在反映「藍色浪潮」的機率渺茫、川普連莊機率升高的政策動向，而伴隨選舉紛爭而來的政局動盪，正是投資人最擔心的事。

目前仍有五個重要搖擺州未完成計票。選務官員說，密西根、賓州及威斯康辛可能須等到本周才能完成計票作業，這三州共有46張選舉人票，包括密西根16張、賓州20張及威斯康辛10張。

喬治亞州及北卡羅來納州開票數難分軒輊，可能需要一些時間等收到更多選票後，才能分出勝負；這兩州分別手握16及15張選舉人票。

儘管川普小幅落後，但賭盤顯示川普勝選機率較高。