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避險情緒推動金價連續三日上漲 原油和基本金屬走高

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美國大選帶來的避險情緒導致黃金價格連續三天上漲。油價創下一周最高價位，OPEC+暗示有意延後1月開始的增產。中國的電動汽車發展計畫有利金屬需求前景，促使銅價走高。美元走貶也提振以美元計價的大宗商品價格。以下是整理自彭博的商品行情：

●黃金連三日上漲

金價連續三日攀升，因投資者追捧黃金以規避美國大選動盪的風險，並押注民主黨候選人拜登勝選將導致美元走軟。

根據民調分析機構FiveThirtyEight的選舉預測模型，拜登在選舉人團選舉中獲勝的機率為89.2%，低於11月2日預測的90%。

現貨金價在紐約時間下午1:38漲0.7%至每英兩1,907.98美元； 12月交割黃金期貨上漲0.9%，收於1,910.40美元。

●原油：油價創一周高點

石油價格周二上漲至一周來的最高水平，追隨了金融市場的普遍漲勢，受到OPEC+可能延後增產計畫的跡象以及美元疲軟的支撐。

美國基準原油期貨上漲2.3％，連續二日走高。隨著成千上萬的美國人在選舉日投票，油價也從股市走強中得到了提振。

「他們承受不了讓價格從最近的低位進一步下滑，」RJ O’Brien ＆ Associates LLC的高級市場策略師Josh Graves說：「仍然有很多人認為，從長遠來看，石油將表現尚可，因此交易員都希望在市場大幅下跌的時候買進。」

12月交割的西德州中級原油（WTI）期貨價格上漲85美分，收於每桶37.66 美元。 1月份交割的布倫特原油期貨價格上漲74美分，收於每桶39.71美元

●金屬價格上漲

銅價和鎳價周二上漲，因中國提高電動汽車銷量的計畫提振了需求前景，而美國股市在大選結果揭曉前的上漲為基本金屬提供進一步的支撐。

中國國家主席習近平表示，到2035年中國有望實現經濟規模翻倍，達到現行的高收入國家標準。推動電動汽車發展是這些計畫的一部分，中國的目標是到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

倫敦時間下午5:54，倫敦金屬交易所銅價上漲0.8％，收於每噸6,816美元。

所有基本金屬均走高。鎳上漲1.3％。

油價 金價

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