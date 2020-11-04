傳康凱斯特和沃爾瑪將異業結盟 擬進軍串流市場

消息人士透露，美國有線電視巨擘康凱斯特（Comcast）正和零售業者沃爾瑪（Walmart）洽談，攜手研發和經銷一款智慧電視，此時康凱斯特亟欲成為串流應用程式（App）的主導中心，從電視頻道跨足串流市場。

華爾街日報報導，根據雙方正在討論的條件，沃爾瑪將推銷安裝康凱斯特軟體的智慧電視，並從中取得一定比例的經常性收入。消息人士表示，這款智慧電視將委由第三方製造，有可能印上沃爾瑪的品牌。

這個康凱斯特軟體，號稱將利用自行研發的專業技術和對外收購的技術，目標是幫助消費者瀏覽自家串流App和觀賞串流節目，有助對抗早已進軍串流時代的大型競爭對手，例如推出Apple TV的蘋果、製造Fire TV的亞馬遜，以及影音串流業者Roku。

這項策略也有助康凱斯特觸及全美消費者，是美國有線電視產業的一大轉變，這些業者幾十年來常固守地區市場。消息人士也說，康凱斯特將全力推新串流服務Peacock，這對拓展智慧電視市場至關重要。