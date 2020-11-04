台積電ADR美大選日漲2.3% 連二日大漲 溢價拉大為13.8%
台積電ADR周二大漲2.3%，收87.69美元，較台北交易股票溢價拉大為13.8%。費城半導體指數漲1.9%。
美國股市周二創下9月以來最大連二日漲幅，銀行股領漲。市場看好美國總統大選結果不久就可以決定，國會將在選舉結果確定後祭出財政刺激法案。
標普500指數攀升1.8%，收3,369.16點，道瓊工業平均指數大漲554.98點，漲幅2.1%，報27,480.03點。那斯達克綜合指數上漲1.9%，報11160.572點。
台灣加權股價指數昨天漲144.70點收12,736.01點。台積電漲1.3%收441.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 66.96 +1.08 66.80 0.24
中華電 CHT 109.63 +0.16 109.50 0.12
台積電 TSM 501.87 +2.31 441.00 13.80
聯電 UMC 30.79 +3.07 29.80 3.32
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