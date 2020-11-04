聽新聞
test
0:00 / 0:00
美元在美國大選投票日創下7月來最大跌幅 風險貨幣勁升
美元周二創逾兩個月以來最大跌幅，而高風險貨幣勁升，因市場預期美國選民選出下一任總統後會推出更多財政刺激措施。美國股市隨石油和基本金屬上漲。美國國債下跌，基準10年期公債殖利率攀升至6月以來的最高水平。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.8%至93.405，創7月7日來最大跌幅。大宗商品貨幣在G-10貨幣中漲幅最大，其中挪威克朗和澳幣居首，日圓對美元略有上漲；美國10年期公債殖利率觸及6月8日以來最高的0.8959%。
高盛策略師Zach Pandl周二接受彭博採訪時表示，「如果我們能看到大規模的財政擴張，那麼鑒於當今美國經濟的周期性狀況，這將對市場有利」 。
澳幣兌美元升值1.2％至0.7142；稍早曾下跌0.4％至0.7028，因澳洲央行下調政策利率並擴大了量化寬鬆計畫。歐元兌美元上漲0.5％至1.1704。
美元兌加幣貶0.9％，受油價上漲、全球股市攀升以及對短期選擇權需求影響；加幣看漲選擇權成交幾乎是看跌選擇權的兩倍。
美元兌日圓貶0.1％至104.59。
▍延伸閱讀：2020美國總統大選 即時開票專區
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言