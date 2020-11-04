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美元在美國大選投票日創下7月來最大跌幅 風險貨幣勁升

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美國大選投票日美元創逾兩個月來最大跌幅。（路透）
美國大選投票日美元創逾兩個月來最大跌幅。（路透）

美元周二創逾兩個月以來最大跌幅，而高風險貨幣勁升，因市場預期美國選民選出下一任總統後會推出更多財政刺激措施。美國股市隨石油和基本金屬上漲。美國國債下跌，基準10年期公債殖利率攀升至6月以來的最高水平。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.8%至93.405，創7月7日來最大跌幅。大宗商品貨幣在G-10貨幣中漲幅最大，其中挪威克朗和澳幣居首，日圓對美元略有上漲；美國10年期公債殖利率觸及6月8日以來最高的0.8959%。

高盛策略師Zach Pandl周二接受彭博採訪時表示，「如果我們能看到大規模的財政擴張，那麼鑒於當今美國經濟的周期性狀況，這將對市場有利」 。

澳幣兌美元升值1.2％至0.7142；稍早曾下跌0.4％至0.7028，因澳洲央行下調政策利率並擴大了量化寬鬆計畫。歐元兌美元上漲0.5％至1.1704。

美元兌加幣貶0.9％，受油價上漲、全球股市攀升以及對短期選擇權需求影響；加幣看漲選擇權成交幾乎是看跌選擇權的兩倍。

美元兌日圓貶0.1％至104.59。

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