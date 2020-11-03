台積電ADR在美大選投票日前大漲2.2％ 溢價拉大為12.4％
台積電ADR周一漲2.2%，收85.71美元，較台北交易股票溢價12.4%。費城半導體指數漲0.6%。
美國股市周一收漲，從上周創下的3月以來最大單周頹勢反彈，道瓊工業指數大漲逾420點。在美國大選前一天，投資人押注能源、材料和工業類股。原油價格也創下逾三周最大漲幅。
道瓊工業指數大漲423.45點，漲幅1.6%，收26,925.05點；標普500指數漲1.2%，報3,310.24點；那斯達克綜合指數漲0.4%，收10,957.61點。
台灣加權股價指數昨天漲44.97點收12,591.31點。台積電漲0.8%收435.50元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 66.11 +1.31 66.80 -1.03
中華電 CHT 109.24 +1.24 109.50 -0.24
台積電 TSM 489.56 +2.19 435.50 12.41
聯電 UMC 29.82 -1.51 29.65 0.56
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