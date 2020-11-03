慧與科技撤銷對廣達電腦的專利侵權訴訟

慧與科技（HPE）撤銷8天前在美國加州聯邦法院對廣達（Quanta Computer）提起的專利侵權訴訟。

慧與科技於10月22日提告，指控廣達侵害4項與其伺服器相關的專利，10月30日向法院撤訴，但該動議允許慧與科技日後可重提告訴。

廣達被具體指控侵害的專利是美國專利編號7,567,522、7,966,389、8,218,566，以及D699,720；發明專利與路由器、網路、伺服器控制項有廣泛關連，以及一項涉及隨身硬碟設計的設計專利。

慧與科技2015年自惠普（HP）分割出來，後者今年稍早贏得對廣達旗下廣明光電的訟訴，廣明光電被判與其他公司合謀操縱光碟機市場價格，須賠償4.39億美元（約台幣130億元），裁決經美國聯邦第五上訴巡迴法院二審確認。