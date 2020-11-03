歐洲擴大封城 油價重挫

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
圖／經濟日報提供
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國際油價2日盤中跌至5月以來最低，原因是歐洲國家擴大封鎖措施，引發原油需求疑慮，而美國總統大選帶來的不確定性，以及利比亞的原油產量增加，也對油價構成壓力。

布侖特原油1月期貨2日盤中重摔5.8%，報每桶35.74美元，西德州原油12月期貨也一度大跌6.01%，報每桶33.64美元，均觸及5月以來低點。

歐洲新冠肺炎疫情感染率過去一個月來加速攀升，迫使各國擴大封鎖措施，以遏制疫情擴散。石油經紀商PVM分析師布倫諾克（Stephen Brennock）表示：「短期內油價基本面將持續惡化，直到疫情受控。」

全球石油交易商也預期，石油需求會進一步下滑。全球最大獨立石油交易商Vitol集團預估，冬季原油需求將降至每日9,600萬桶，Trafigura集團則推測降至9,200萬桶或更低。

美國大選帶來的不確定性，也使全球投資人愈發謹慎。法國巴黎銀行分析師齊林奎里安（Harry Tchilinguirian）認為，供需基本面疑慮對油價的影響，比美國大選小。

利比亞的原油產量激增，也令油價承壓。目前利比亞日產量約80萬桶，比幾天前多10萬桶以上。與此同時，石油輸出國組織（OPEC）10月產量已連續四個月增加。

OPEC與夥伴國（OPEC+）目前正把日產量減少約770萬桶，以支撐油價。OPEC+預定11月30日及12月1日召開政策會議，而產油國預定明年1月起日產量增加200萬桶，一些分析師預料，OPEC+可能延後實施增產計畫。

交易商認為，歐美疫情復燃會進一步衝擊需求，但油價不會持續走低，理由是全球庫存正在下降，可望對油價跌勢發揮緩衝作用。

高盛分析師指出，目前石油每日需求比供給多250萬桶，這個差距在冬季料將維持不變，原因是供暖和新興市場的每日需求可能會增加150萬桶，抵銷歐洲封鎖措施的衝擊。

國際油價 石油 美國大選

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