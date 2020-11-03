隨著美國大選逼近，避險基金兩個月來首度對日圓轉為淨多頭。日圓是本季G10貨幣中表現最佳貨幣，至今對美元升值0.8%，反映投資人在選前尋求避險。日圓本周可能測試104關卡。

日圓對美元匯率2日在平盤附近狹幅遊走，盤中最高升值0.11%，報104.54日圓兌1美元。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的資料，避險基金持有的日圓期貨與選擇權部位，在截至10月27日為止的一周期間已轉為淨多頭，資產經理人也把他們看多日圓的押注，增加到歷來新高。

路透報導，分析師認為，美元對日圓近來未能突破9月的低點104日圓，因此讓空頭受到打擊，美元仍可能進一步下跌，測試103.67日圓。

另外，美國總統大選前夕，金融市場顯得草木皆兵，歐元與日圓的一周隱含波動率升抵4月初以來高點，反映出市場的焦慮。