貝佐斯傳考慮收購CNN

福斯財經新聞網引述銀行業人士報導，全球首富亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）正考慮收購美國有線電視新聞網（CNN）。

不過一名接近貝佐斯的人士向福斯表示，貝佐斯目前沒有興趣，「根本沒談過這件事」。 福斯財經網無法確認貝佐斯是否就此交易進行過非正式談判，或者這項傳言只是投資銀行人士茶餘飯後的閒聊，而這類閒嗑牙通常倒是促成交易的催化劑。當交易引發外界對貝佐斯這類富豪動向的揣測，這類閒聊尤其管用。

福斯財經網記者賈斯帕里諾表示，儘管報導未獲證實，但這些說法可能「預示著將來可能會發生事情」。

但追蹤AT&T收購時代華納交易案後續發展的人士說，CNN顯然是未來幾個月可以出脫的資產，像貝佐斯口袋這麼深的買家，而且已有華盛頓郵報在手，是可能收購CNN。AT&T在2016年以850億美元收購時代華納（Time Warner）後，債務高達數百億美元，今年來股價跌逾31%，遠高於競爭對手Verizon的6.5%跌幅。若真的要收購，現年56歲、身價近2,000億美元的貝佐斯，可能需掏出100億美元。