歐美亞製造業景氣同步擴張

經濟日報 / 國際中心、記者林辰誼／綜合報導
歐美亞洲10月製造業景氣同步擴張。 （路透）
歐美亞洲10月製造業景氣同步擴張。 （路透）

最新數據顯示，歐美亞洲10月製造業景氣同步擴張，歐元區製造業採購經理人指數（PMI）攀抵逾兩年來最高水準，亞洲製造業景氣也逐步好轉。

IHS Markit歐元區10月製造業PMI終值攀抵54.8，高於初估值的54.4及9月的53.7，不僅是連續第四個月擴張，更站上2018年7月以來新高。PMI指數大於50，代表景氣擴張。

Markit公布的美國10月製造業PMI，從53.3微升至53.4，顯示美國製造業景氣同樣繼續擴張。

IHS Markit經濟學家威廉森說：「歐元區製造業10月蓬勃成長，無論是產出或訂單數量的增幅，都是過去20年來罕見。」

德國製造業表現優異，受惠於市場對德國汽車、企業設備及工具機的需求強勁。奧地利、義大利、西班牙也穩健成長。

然而，隨著歐洲疫情復熾，日前公布的歐元區10月製造業與服務業綜合PMI初值萎縮，不僅凸顯了製造業和服務業復甦出現分歧，也令政治人物憂心忡忡。

歐元區兩大經濟體德國與法國已再度實施嚴格的抗疫封鎖措施，導致餐廳、健身房和店家關閉，可能在本月重創經濟。

根據金融時報（FT）訪調主要銀行和機構的18位經濟學家，歐元區第4季經濟現在預估將萎縮2.3%，逆轉先前大部分經濟學家都預估會出現正成長。

亞洲則受惠於疫情控制得宜，在中國大陸和印度帶動下，製造業景氣持續回升。財新傳媒2日公布10月財新中國製造業PMI為53.6，較9月回升0.6個百分點，創近十年來新高，顯示製造業景氣狀況改善明顯，企業補庫存意願強烈。

印度10月製造業PMI從56.8上升到58.9，南韓升至51.2，優於9月的49.8，恢復正成長，也是2018年9月以來的最高水準。

彭博資訊亞洲首席經濟學家舒暢表示，亞洲10月的數據顯示，在國內經濟帶動下，製造業景氣正逐步回升；在亞洲主要經濟體中，三分之二經濟體的製造業處於擴張狀態，而數據顯示製造業景氣萎縮的經濟體，萎縮幅度也已見縮小。

PMI 歐元區

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