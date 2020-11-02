英特爾外包將衝擊美奧勒岡州 分析師說轉單後難回頭

英特爾（Intel）日前表示，將於明年1月決定是否轉單台積電。目前最擔心此事成真的莫過於美國奧勒岡州，因為英特爾在該州雇用了2.1萬名員工，是當地規模最大的企業雇主，也是拉動經濟增長的引擎。

美國地方媒體《奧勒岡人報》（The Oregonian）報導，除實驗室和晶圓廠外，英特爾在奧勒岡也設有辦公室，數千名行政和行銷人員在那裡上班。加上興建和維持晶圓廠運作的供應商、包商和建築工人，已然形成一個巨大的生態系。

晶片業分析師VLSI Research的Dan Hutcheson相信，如果英特爾逐漸偏離整合設計和製造，此一「轉型過渡」的決策，可能讓奧勒岡變得「無關緊要」。他說：「各家公司都說這是過渡。但他們會發現自己走下懸崖。走上一條很難回頭的路。」

英特爾執行長史旺（Bob Swan）說，就算外包了，也可以選擇在未來某個時間，再把先進製程轉移回來。

Hutcheson不這樣想。他說：「沒人做得到。這就像有兩個配偶。」他表示，要維持內部工廠，同時又將最有價值的科技外包，代價太昂貴。

英特爾廠區所在的奧勒岡州華盛頓郡希爾斯伯勒（Hillsboro），提供給英特爾的房屋和地價稅優惠減免，過去10年替英特爾節省逾11億美元。這些稅務優惠取決於英特爾在奧勒岡的資本支出，該公司必須持續投資才能省下稅金。

Hutcheson說，英特爾必須嚴肅認真地做出決定，如果真的外包，那將清楚表明，美國已失去半導體製造業的領先優勢。此事也將影響地緣政治。川普政府高喊提振國內半導體產業、阻止外國對美國晶片業者的投資，並制裁中國晶片製造商華為。

雖然台積電今春宣布，要到亞歷桑納州設廠，但投資細節尚未出爐，某種程度可能取決於總統大選的結果。所以，亞歷桑納州就算會蓋新晶圓廠，也會是多年以後的事，所以台積電為英特爾代工的新晶片勢必來自台灣。

Tirias Research首席分析師Kevin Krewell說：「這使得奧勒岡州晶圓廠的未來變得不確定。台積電雖不會接手英特爾所有晶圓廠業務，但會是很大一塊。」

但Krewell相信，最終，英特爾的先進研究還是會留在奧勒岡，因為「已經有了致力研究的工廠以及開發先進製程的團隊，很難把他們搬遷至別處」。

受到低廉的海外勞動成本所吸引，電子製造遷至亞洲已數十年。但在半導體製造的成本當中，勞動力僅占一小部分，大部分支出花在產製設備---晶圓廠不管是蓋在奧勒岡或台灣的新竹，這些支出大致相當。

英特爾考慮外包不是因為成本，而是品質。該公司7奈米製程有良率不達標的問題。

為KeyBanc資本市場公司追蹤英特爾的投資分析師Weston Twigg認為，目前時機很好，半導體市場正穩定擴張，如果英特爾選擇分段切割其製造業務，會迎來許多機會。該公司的先進製程可外包給台灣的台積電，現有的工廠仍能負責製造其他產品。

Twigg表示，英特爾已經失去多年來領先群倫的、製造技術的競爭優勢，現正尋求能讓剩餘資源作最大發揮的新策略。