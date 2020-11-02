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拒為貿易協定妥協 英國不會進口美「氯洗雞、激素牛」
英國政府最終決定，不開放從美國進口「氯化雞」或施打賀爾蒙的牛隻，拒絕美國要求降低動物福利標準做為未來簽署貿易協議的條件。
英國國際貿易大臣麗茲‧特勞斯和環境部長尤斯提斯也透露，政府將通過一項農業法案的修正案，來賦予法定地位給新成立的貿易與農業委員會。
他們1日表示：「我們今天宣布，政府將成立一個法定機構，一旦此機構經國會同意成立，將針對貿易協議提出公正客觀的建議。」
這項行動顯示英國政府的態度大轉彎，拒絕上議院柯里勳爵提出的農業法案修正案，轉而強化這個委員會的角色，和依法禁止進口任何違反英國後脫歐進口法規的食品。
這個委員會將視要求提出獨立報告，說明英國脫歐後簽署的自貿協議，將對本國動物福利和農業產生何種衝擊。
根據英國2010年通過的「憲法改革與治理法」條例，這個委員會提出的建議，不論是接受或拒絕貿易協議，都須在21日的審查期之初交付英國國會。
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