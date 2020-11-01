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美股震盪 不安情緒升溫

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
隨總統候選人民調差距拉近，下周有可能出現爭議結果，投資人更加忐忑不安。路透
隨總統候選人民調差距拉近，下周有可能出現爭議結果，投資人更加忐忑不安。路透

美股在11月3日美國大選前投票前最後一周加大震盪。受科技巨頭拖累，道瓊工業指數上周周線為3月以來最差表現，標普500更寫下美國歷來大選前最後一周最大周線跌幅紀錄。隨總統候選人民調差距拉近，本周或許會出現爭議結果，投資人更加忐忑不安。

道瓊工業指數上周五（30日）下跌157點，收在26,501點，一周跌了6.5%，是3月新冠疫情引發的市場動盪達到頂峰以來最慘烈的單周表現。標普500指數周五跌1.2%，五天來共跌5.6％，為美國歷來大選前最後一周最深周線跌幅。

上周五以大型科技股跌得最重，蘋果大跌5.6%，推特30日崩跌21%，那斯達克綜合指數大跌2.5%。蘋果從9月初股價登頂至今，已跌19%，市值蒸發4,500億美元，比泰國股市市值還多。費城半導體指數周五跌1.6%，台積電ADR跌1.2%，一周下來各跌4.8%和5%。

美股「恐慌指數」VIX周五收漲1.14%，至38.02，在上周稍早站上的四個多月高點附近徘徊，一周來暴漲38%，創6月中來最大漲幅。

Boston Partners 全球市場研究主管穆蘭尼（Michael Mullaney）說：「大型科技股價位已反映最完全境界，稍有一點失望都能引爆見好就收的賣壓。」

美國總統大選可能出現爭議性的結果，也對美股投下陰影，為市場增添今年年底不確定性。據福斯新聞全美民調，拜登領先川普的差距，已由10月初的10個百分點減為只差8個百分點。

Betterment投資主管葛利希說：「市場對誰會當選和何時得知結果，出現前所未見的不確定感。 」

不過，有的投資人押注，不論誰當選，科技股和通訊股接下來幾個月會走得更艱苦。他們認為，加強規範科技業者，已漸成國會兩黨共識，此外，選後若推出另一波紓困措施，也會掀起一波由科技股轉進景氣循環股的輪動。

美國大選 川普 拜登

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