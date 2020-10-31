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美歐復甦動能 恐後繼無力

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

美國與歐元區上季經濟持續強勁復甦，但經濟學家警告，美歐近來新冠肺炎疫情惡化，導致各國當局再度推出防疫封鎖措施，可能導致這股復甦動能後繼無力，甚至還面臨再陷衰退的威脅。彭博資訊估算，新興經濟體的復甦腳步已比先進經濟體還快。

美國9月個人所得比8月增加09%，個人支出也成長1.4%，都高於經濟學家預期，個人消費支出（PCE）平減指數也比一年前攀升1.4%，凸顯經濟持續回升，符合上季經濟強勁成長的景象。

歐元區第3季經濟成長率也大幅回升，走出疫情所引發的經濟衰退。歐盟統計局30日公布的初估數據顯示，歐元區第3季國內生產毛額（GDP）比第2季大幅成長12.7%，創歷年來最大季增幅，也遠超過經濟學家預估的成長9.4%。但若與去年同期相比，歐元區第3季GDP仍萎縮4.3%，但減幅較第2季的14.8%大幅縮小。

受惠於消費者提高支出且出口強勁，德國上季GDP成長8.2%，寫下歷年來最大單季增幅，法國、義大利及西班牙上季GDP的季比成長率則介於16.1至18.2%。

然而，美歐新冠疫情再度急速升溫，加上各國近日祭出的封鎖措施，可能抑制復甦動能，歐元區經濟也再度壟罩衰退烏雲，例如德國和法國28日已頒布新的封鎖措施，比利時與希臘預計最快30日跟進。

歐元區財政部長將於11月3日召開會議，鑒於今年稍早的抗疫經驗，討論防疫措施與經濟活動的相互影響。

全球新冠肺炎病例已突破4,500萬例，美國單日新增確診病例超過8.9萬例，再創新高，中西部疫情的復燃情況尤其嚴重；德國的累計確診病例也已經超過50萬例，德國總理梅克爾警告，未來「四個月的冬季將漫長而難熬」，財長預估經濟要到2022年才回到疫情爆發前的水準。

經濟學家指出，歐元區經濟無疑已惡化，可能陷入「雙底衰退」。

彭博資訊以信用卡用量、位置資訊等高頻與另類數據估算，美國與歐元區主要經濟體本周的經濟活動已下滑，加拿大與英國則是表現最差的先進經濟體。

在此同時，新興經濟體本周的經濟活動則加快復甦，中國大陸以外的新興經濟體經濟活動水準，已回到比疫情爆發前低18%的水準，復甦腳步超越先進經濟體。中國大陸、土耳其、巴西的復甦進展最大，印尼則顯示復甦停滯的跡象。

歐元區 疫情

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民調：美國選總統若歐洲人有投票權 拜登壓倒勝

歐元區Q3經濟成長季增12.7% 最大季度成長

防疫限制一度鬆綁 德國第3季經濟成長8.2%

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