消費者不願花大錢「搗蛋」 美萬聖節商機大縮水

新冠肺炎疫情肆虐，導致消費者不再願意花大錢「搗蛋」慶祝萬聖節，調查顯示美國消費者今年的萬聖節消費預算，比去年下滑8億美元，衝擊相關業者。

對而言，萬聖節已成為開學季到年終購物季間日益重要的營收來源。不只小孩歡度這個節日，連大人也會利用這個節日藉機玩樂。根據全美零售協會（NRF）的調查顯示，民眾花在萬聖節的支出總額已從2005年的33億美元，躍增至2019年的88億美元。

然而NRF的調查顯示，今年新冠疫情卻使民眾縮減這項節慶的開支，消費總金額將減少至80億美元。萬聖節消費支出展望下滑，將重創仰賴這個節日收入的企業，尤其是販賣變裝服飾的實體商店，而新冠疫情期間電商產業的蓬勃發展，已讓實體店家變得特別不堪一擊。

一家紐約已經倒閉的道具服和美妝零售商Ricky's的共同創辦人柯尼格表示，許多萬聖節相關商品的批發商和零售商，都將被擊垮，現在這些企業能賺到的錢已不如過去20年。