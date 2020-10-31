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亞洲橡膠衝三年最高價
亞洲橡膠價格漲上三年多來最高，因為新冠肺炎疫情刺激防護手套需求，也因為中國大陸工業用量回升導致供不應求。
路透報導，東南亞供應全球逾三分之二的天然橡膠，但此區橡膠產量因疫情相關的缺工問題而大受影響，泰國、越南等地洪水氾濫和天候不佳是另一因素。
最近的數據凸顯出，橡膠供應缺口很大，貿易商擔心泰國反政府抗爭會使供應吃緊的情況雪上加霜。
日本大阪交易所天然橡膠期貨價格29日漲上2017年2月來最高價位，自從9月下旬迄今已躍漲逾40%。
上海期貨交易所交投最熱絡的橡膠期貨也已攀抵三年來高峰，年初至今漲幅達26%。新加坡、泰國的橡膠市場漲幅同樣可觀。
馬來西亞橡膠手套製造商協會（MARGMA）與泰國經濟情報中心（EIC）的資料顯示，今年來，因新冠肺炎疫情蔓延之故，全球橡膠手套需求增加逾20%，達到3,600億只。
EIC資深分析師坎賈納韋蘇說：「我們認為，除非新冠肺炎疫苗問世，否則橡膠手套需求仍會持續升高。11月和12月的需求仍然激增。」
根據MARGMA的數據，橡膠手套製造重鎮馬來西亞今年上半年手套出口飆升48%，預料全球手套缺貨情況會一直延續到2022年第1季。
新加坡一家橡膠貿易公司的交易員說：「乳膠手套的需求強得不得了，導致輪胎等其他需用到橡膠的產品製造商缺料。」
國際三方橡膠理事會（ITRC）表示，生產不足，可能會造成泰國、印尼和馬來西亞今年產量萎縮9.8%。
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