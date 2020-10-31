iPhone上季銷售差 引發疑慮

蘋果公司（Apple）上季獲利與營收雖都高於市場預估，但iPhone銷售遜於華爾街預期，大中華地區營收也下滑29%，且連三季未提供營運展望，形同默認前景充滿不確定性，引發投資人憂心美歐新冠肺炎疫情復燃及新實施的封鎖措施，可能衝擊蘋果年底購物旺季業績，蘋果股價30日早盤重挫逾5%。

蘋果29日表示，在止於9月底的年度第4季（上季），淨利比去年同期下滑7.4%至127億美元，每股盈餘為73美分，略優於華爾街預期，營收年增1%至647億美元，也優於分析師預估，且創下同期最高紀錄。

上季iPhone銷售年減21%至264.4億美元，低於市場預期，反映今年新機較晚上市的影響；在最重要市場之一的大中華地區，上季營收減少29%至79億美元，為2014年以來最低。

展望本季，蘋果未提供營收成長預估，令一些期待財測的分析師失望，也形同坦承在新冠疫情陰霾下，營運不確定性仍居高不下。蘋果表示，為配合法國當局新實施的封鎖令，將暫時關閉當地20家店面中的17家。蘋果股價30日早盤跌5.5%。

不過，蘋果主管仍樂觀前景。執行長庫克表示，市場對iPhone 12系列等新裝置的反應「非常正面」，根據頭五天出貨數據，他「樂觀」看待iPhone 12的換機周期，也讓他更有信心中國大陸市場本季將重返成長。他也暗示今年將推出更多未來產品，可能是使用蘋果自家設計晶片的Mac電腦，「不能說太多，但我能說今年還有更多令人興奮的新品」。

台新投顧副總黃文清指出，蘋果手機上季銷售下滑，主要是新機尚未銷售，期待心態讓買氣減緩，今年蘋果新機是首款5G手機，價格相對過去親民，滲透率可望快速拉升，他預期下一季度蘋果新機銷售數字值得期待，看好蘋果供應鏈，包括台積電、鴻海、大立光等後市表現。

財務長梅斯特里也預期，本季iPhone營收將成長，「我們真的有很好的開始，迄今我們所見的情況，特別是iPhone，包括所有其他產品類別，都非常、非常正面」。他說，iPhone之外的產品上季在大陸都成長二位數，預期螢幕較大的iPhone Pro Max在當地表現將「極好」。

蘋果上季財報有兩大亮點，分別是iPhone以外的硬體銷售與服務事業的營收成長。上季iPad營收年增46%至68億美元，Mac電腦營收攀增29%至90億美元，可穿戴裝置、家庭及其他產品部門營收成長20.8%至79億美元，服務事業營收增加16.3%至145.5億美元，都優於市場預期，且Mac與服務事業營收都創新高。蘋果30日也推出整合旗下訂閱服務的「Apple One」服務。