美科技四巨頭 審慎看前景

亞馬遜、Google母公司字母（Alphabet）、臉書及推特等美國科技巨擘都發布表現穩健的上季財報，但都謹慎看待前景，主因新冠肺炎疫情再起、美國總統大選的影響及當局可能提出訴訟等不確定性，引發投資人憂心未來業績可能不足以撐起當前股價的高價位。

分析師指出，從市場反應可知道，這些大公司優於預期的財報雖展現在新冠疫情期間的韌性，仍不足以滿足市場期盼，且不管美國總統大選由誰勝出，這些科技巨擘未來幾個月都將面臨更重的監管壓力，因為監管機管和國會都認為有必要抑制這些平台的影響力。

亞馬遜上季營收成長37%，達到創紀錄的961億美元，淨利年增約兩倍至63億美元，都優於市場預期。由於會員購物節Prime Day今年延後到本季，亞馬遜預期本季營收將介於1,120億-1,210億美元，也優於預期。

不過，亞馬遜預估本季營業利益將介於10億-45億美元，區間之大凸顯前景變數之多，也遠低於市場預期，本季與新冠疫情相關成本的支出約40億美元，比上季25億美元更擴大。亞馬遜股價30日早盤跌1.5%。

全球社群網站龍頭臉書上季營收年增22%至214.7億美元，淨利躍增29%至78.5億美元，每股盈餘2.71美元，都高於預估；臉書也預期本季營收將加速成長。

然而，臉書上季每月活躍用戶數雖增加到優於預期的27.4億人，北美用戶數卻下滑，同時警告明年展望將有「龐大的不確定性」，包括新冠疫情、監管當局的威脅、蘋果更改廣告規則等。臉書股價早盤跌1.7%。

另一家社群媒體推特（Twitter）上季營收年增14%至9.36億美元，增幅為2019年第2季以來最大，淨利為2,870萬美元，都優於分析師預期。

但推特上季每日活躍用戶比去年同期增加29%到1.87億人，低於市場預估，並認為與美國大選有關的不確定性，可能影響本季的廣告銷售。推特也正面臨當局檢視該公司如何審查推文言論的壓力，股價30日早盤暴跌15.7%。

字母（Alphabet）上季營收年增14%至461.7億美元，淨利也增至112.5億美元，都優於預期，廣告營收也重返成長，激勵字母早盤股價大漲6.2%。財務長波蕾特拒絕說明廣告成長趨勢能否延續到本季，只表示外部環境顯然還有不確定性。