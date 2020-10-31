iPhone手機出貨量 掉到全球第四

蘋果iPhone上季銷售不如預期，從市調機構估計其出貨量下挫即可見一斑，全球智慧手機市占排名也因此讓位給小米，落居第四。

國際市場研究機構Canalys於29日發布的全球手機市場報告顯示，第3季全球智慧手機出貨量較去年同期減少1%，降至3,480萬支，不過與新冠肺炎疫情最嚴峻的第2季相比，則增長22%。其中，小米出貨量年比大增45%，達到4,710萬支，擠下蘋果，躍居全球第三，僅次於三星和華為，蘋果退居第四。這是繼2014年後，小米第二度進入全球前三。

IDC同日發布的統計報告也顯示，小米智慧手機第3季出貨量大增42%至4,650萬支，首次超越蘋果，位居第三。iPhone出貨4,160萬支，年減10%，市占落至第四。

在IDC統計中，前兩名也是三星和華為，其中三星第3季銷量成長2.9％，華為銳減22%。

在另一家研調機構Counterpoint的研究報告中，小米也是中國大陸上季唯一銷售正成長的手機品牌，比去年同期增加8%，市占率從一年前的9%擴大到11%。相較之下，大陸整體智慧手機市場持續萎縮，出貨比一年前衰減14%。

不過就機型而言，iPhone 11上季仍是大陸最熱賣手機，儘管並未有5G上網的功能。