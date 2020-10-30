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美股早盤跌百點 蘋果重摔逾3%

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美股30日早盤開低走低。路透
美股30日早盤開低走低。路透

美股30日早盤開低走低，周線邁向3月以來最差表現，原因是美國紓困方案談判破局、新增確診病例持續增加，以及蘋果等科技大咖公布上季財報後股價重挫。

道瓊工業指數早盤跌100點或0.3%，標普500指數跌0.2%，那斯達克綜合指數跌0.5%，費城半導體指數跌0.9%，台積電ADR跌0.6%。

道瓊工業指數本周來跌幅逼近6%，正邁向3月20日以來表現最糟的一周；標普500指數本周跌逾4%，恐怕成為6月12日以來跌幅最大的一周。

本周稍早，參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）宣布，參院將休會至11月9日，讓民主黨和共和黨不太可能敲定新一輪紓困方案。同時，財長米努勤指控，眾院議長裴洛西誤把停滯的協商情況當作「政治噱頭」。

市場震盪持續加劇，因投資人正在評估美國內外新增確診病例增加對經濟造成的衝擊。根據約翰霍普金斯大學的數據，美國過去一周平均每日新增確診病例突破7萬人，刷新歷史紀錄。而大西洋對岸的德國和法國都已相繼宣布新封鎖措施，以遏制疫情

VIX恐慌指數目前來到36的位置。

蘋果30日早盤重摔3.5%，因上季iPhone銷售較去年同期銳減逾20%，且未提供投資人本季財測。亞馬遜跌1.7%，儘管這個電商巨擘第3季財報優於預期，尤其是營收帶來大驚喜。

富國證券全球市場策略師Paul Christopher說：「選前市場波動加劇，並非不尋常，況且選情、疫情、經濟和盈餘成長所帶來的諸多問題，都加劇了市場波動」。

疫情 標普 美股

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