影／記者在燒肉店實測AI機器人上菜 店家讚3優點：少不了它！

日本軟體銀行（SoftBank）近年來不斷開發服務型機器人，根據日本媒體「ビジネス+IT」報導，軟銀近日開發的機器服務員「Servi」，已在「燒肉王」等吃到飽連鎖店展開實驗，並且博得客人與店家的一致好評，預計將擴大使用。

記者實際挑最繁忙的週五晚上，造訪其中一家「燒肉王板橋前野町店」。只見店員會在吧檯，將客人點的食材交給機器人，機器人再移動將食材交給客人、並且載運吃完的餐盤回收，在店中馬不停蹄地四處穿梭。

記者觀察到，Servi擁有非常優秀的感應機能，在運送過程中碰到障礙物，都會自動迴避。而且到達目標餐桌的邊緣便會停止，方便客人取餐及擺置餐盤。螢幕上頭還會顯示目前重量，避免客人擺太多東西超重，實際運行起來可說毫無問題，客人也都滿意機器人的服務，「完全能成為戰力使用」。

「燒肉王」板橋前野町店店長永田翔馬，大讚機器服務生可提升用餐品質。圖擷取自 ビジネス+IT

該店店長永田翔馬認為，機器人服務生可以滿足「單手操控」、「避免接觸」與「減少店員負擔」三項優點。像燒肉王這種吃到飽的店，客人總是一再加點，店員常常會忙不過來，有了機器人便可以輕鬆許多。而得出空閒的店員，更可以進行指導客人燒烤的服務，提高用餐品質。

另外，機器人本身可以運行12個小時，剛好符合中午至凌晨的開店時間。且充滿電時間僅需4小時，也就是說只要在打烊後開始充電，隔天一定能接上使用，不用擔心運作到一半沒電的問題。

因為Servi的試驗成功，其他店家如「燒肉和民」、橫濱中華料理店「招福門」等等，都各自引入了類似的機器服務生。軟體銀行也打算擴大使用，預計會在2021年時，在全日本310家店鋪提供機器服務生。