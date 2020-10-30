iPhone銷售大跌、中國營收銳減 蘋果股價盤後挫逾5%

蘋果公司（Apple）29日公布財報，iPhone銷售遜於華爾街預期且大中華地區地營收下滑，導致股價雖在常規交易時段收漲3.71%，盤後交易卻重挫逾5%。

蘋果未公布關鍵的假日季財測，但執行長庫克說，新的iPhone 12系列需求良好。Mac和服務的銷售上季都創新高。

在止於9月26日的第4季，蘋果營收較1年前成長1%達647億美元，略優於分析師預估的635億美元，且創下同期最高紀錄。每股盈餘73美分，也高於華爾街預期的70美分。

因消費者對今年上市比往常晚的新款手機抱有期待，iPhone銷售較去年同前下滑21%至264.4億美元，低於市場預期的279.3億美元。庫克表示，對5G iPhone系列和其它新裝置的反應「非常正面」。

在最重要市場之一的大中華地區，營收減少29%至79億美元，為2014年以來最低。蘋果財務長Luca Maestri受訪時表示，iPhone之外的產品在中國有兩位數的成長。他預期螢幕較大的iPhone Pro Max在該區表現將「極好」，蘋果對止於12月的本季很有信心。

iPad營收68億美元，超過61億美元的預期；Mac營收90億美元，優於80億美元的預期。

但原先對周四財報抱持高度預期的投資人顯然失望。蘋果股價在盤後交易下滑5.3%至109.25美元，先前的收盤價是115.32美元。該股今年以來激漲57%，

由於新冠疫情的持續影響，蘋果再次又未發布財測。假日季通常是蘋果最重要的季度。今年在此季發布了iPhone 12系列、新的iPad Air、更便宜的HomePod及配備蘋果處理器的Mac。

新款iPhone通常在9月發布，會提振蘋果第4季的業績。但今年，iPhone 12和iPhone 12 Pro上周才開始發售，iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max下周開放預訂。

包括App Store、Apple Music和iCloud在內的服務項目營收為145億美元，高於上年同期的125億美元，也優於華爾街139億美元的預期。蘋果本季推出Apple One訂閱捆綁和新的Fitness+服務，可能在這個季度進一步提振這塊業務的表現。

蘋果可穿戴裝置、家用和其它產品類別是成長最快的部門之一，實現了79億美元的營收，超出華爾街預期的74億美元。