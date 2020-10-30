台積電ADR周四漲1.2% 關注蘋果盤後大跌後蘋概股表現
台積電ADR周四漲1.2%，收84.89美元，較台北交易股票溢價11.1%。不過，蘋果（Apple）盤後在財報公布後大跌，不利台積電開盤股價。
美國股市從周三創下的四個月最大跌幅中反彈，那斯達克綜合指數大漲1.6%，至11185.593點，費城半導體指數大漲2.7%。。不過，蘋果公布上季iPhone銷售額低於預期並且中國大陸銷售下降。蘋果股價大跌5%。半導體類股也應聲下跌，Skyworks Solutions跌1.5%，Qorvo下跌2%，Broadcom下跌0.8%，Micron下跌0.8%，Lumentum 下跌2%。
台灣加權股價指數昨天跌130.84點收12,662.91點。台積電跌1.6%收437.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 62.61 -2.58 62.50 0.17
中華電 CHT 107.09 -0.11 107.50 -0.38
台積電 TSM 485.37 +1.24 437.00 11.07
聯電 UMC 31.10 -1.45 32.95 -5.60
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