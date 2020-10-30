十年首見 全球央行淨賣出黃金

最新報告顯示，全球央行上季成為黃金的淨賣家，為十年來首見，原因是部分黃金生產國在金價逼近紀錄高點時出售這種貴金屬以套現，減緩新冠肺炎疫情對經濟帶來的衝擊。

世界黃金協會（WGC）的報告顯示，全球央行第3季淨賣出12.1噸金條，一反去年同期大舉買進141.9噸黃金的趨勢，並以烏茲別克和土耳其賣最多，兩國央行上季分別脫手34.9噸與22.3噸黃金，俄羅斯央行也出售黃金，為13年來僅見。

WGC首席分析師史崔特表示：「在現在的環境下，央行將腦筋動到黃金儲備，並不令人意外」；這次賣掉黃金的央行，幾乎都是在國內購買黃金的央行，這些央行乘金價飆高套現。

黃金現貨在8月一度漲至每英兩2,063美元，刷新歷史紀錄，但迄今約跌9%。