美購物季 電商業績衝高

【編譯王巧文／綜合外電】一項最新預測顯示，在新冠疫情刺激網購消費下，美國今年年底購物季的電商銷售額可望改寫歷來新高紀錄。

網站分析工具Adobe Analytics預測，美國11月和12月的網購銷售額，將較去年同期大幅增長33％至1,890億美元，創下歷史新高紀錄。這個資料是根據美國前100名電子零售商中80家的交易數據而來。

Adobe商務產品及平台副總裁伍斯里（Jason Woosley）表示，如果美國消費者能獲得新一輪政府紓困金，或者實體店又因疫情復熾而被迫關閉，電商銷售額可望再進一步提高。如果這兩種情況均發生，消費者預計將在網上再多花110億美元，推升全美年底購物總支出逾2,000億美元。

Adobe預料，今年的年底購物季可能有長達18天的時間，每日線上的消費額都超過30億美元，相較下，去年感恩節到網購星期一（11月26日至30日）期間，只有三天的網購消費額達到相同水準。「網路星期一」（Cyber Money）預計仍是今年最盛大的線上購物日，預料一天內可帶進127億美元銷售，比去年同期增35％。

Adobe也預估，11月1日至21日期間，美國每日網購銷售額將破20億美元，受益於家長大買絨毛娃娃、最新遊戲機等熱門玩具。