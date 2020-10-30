邁威爾砸百億美元併同業

資料儲存與網路晶片業者邁威爾科技（Marvell Technology）29日表示，將以100億美元收購同業Inphi公司，這是超微（AMD）收購賽靈思後，本周來第二樁半導體業大型收購案，凸顯晶片產業快速整併的趨勢。邁威爾將以現金與股票的方式併購Inphi，每股Inphi股票可獲得66美元現金，以及新公司2.323股股票，相當於每股Inphi股票約價值157.83美元，較28日收盤價溢價42%左右。

亞馬遜、Google、微軟、臉書等公司的資料中心，都採用Inphi生產的晶片，而這些業者透過資料中心提供線上服務。Inphi設計的晶片，透過光纜傳輸數據，讓傳輸速度比銅纜快數百倍。

邁威爾收購Inphi將有助擴大在網路通訊的市占，這一快速成長的領域已幫助Inphi今年來股價大漲約50%。邁威爾上筆重大交易案是在2018年，當時以64億美元左右的價格收購半導體業者Cavium。

半導體產業正急切地整併。超微27日宣布，以350億美元併購科技公司賽靈思，成為今年美國境內最大併購案。