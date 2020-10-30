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全球汽車業復甦 腳步加快

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
全球汽車業復甦力道比預期更強。（美聯社）
全球汽車業復甦力道比預期更強。（美聯社）

最新出爐的財報顯示，受新冠疫情重創的全球汽車業，不僅獲利恢復成長，復甦力道也比預期更強，包括飛雅特克萊斯勒（FCA）、福特和福斯等大廠，上季獲利不是創紀錄就是站上多年高點。分析師並預期，下月5日將公布財報的通用汽車，也將重拾疫情前的獲利成長。

儘管庫存吃緊致使許多經銷商供應的車款變少，但過去幾個月新車銷售的速度，已彈回至危機前的強勁水準，經銷商說，對豪華車和高檔皮卡車的需求強勁。汽車產業復原速度令業界主管和分析師感到驚訝，僅僅半年前，這些專家仍在為汽車業者還能存活多少個月而傷腦筋 。

飛雅特克萊斯勒28日表示，第3季營業利益為27億美元，輕易超越分析師預期，並創下歷來新高，更遠優於第2季淨虧損12億美元。福特汽車於美股當日盤後也發布獲利強勁的財報，在高價皮卡車銷售暢旺的帶動下，上季淨利約為24億美元，全球稅前利潤率達9.7%，為五年來最高。

拜中國大陸對高級車需求激增與連串削減成本措施之賜，德國的福斯汽車第3季重返獲利，不計一次性項目的營業利益為32億美元，脫離了第2季陷入虧損的困境。該公司並重申今年全年將有盈餘。日本豐田汽車29日公布，9月全球銷售較一年前增加2%至837,049輛，為九個月來首個月年比成長，這也象徵儘管許多主要市場的疫情尚未退燒，但對汽車的需求正在開始回升。

但隨著歐美新增染疫人數不斷上升，第二波疫情來襲以及德、法等國實施新的局部封鎖，可能抑制汽車業更廣泛的復甦。Jefferies公司分析師霍喬斯說，疫情捲土重來以及工廠再度關閉的憂慮，將使飛雅特克萊斯勒和其他歐美汽車製造商承受壓力。

疫情 飛雅特 福特

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