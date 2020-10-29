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中國2035年全面停售汽油車 日系車廠也被迫對應
中國的工業和信息化部等單位已於27日對外表明方針，將讓2035年販售的新車全數變成電動車(EV)等的新能源車(NEV)以及油電混合車(HV)。
因此汽油車將很有可能變成無法在中國市場販售。在各國正推動環保車優待措施的情況下，中國政府則更向前跨出了一步。
根據當日發表的行程表指出，目標是在2035年讓販售的新車，從一般的汽油車全數改為油電混合車。此外，也目標讓新能源車佔販售新車的50%以上。汽油車則將會被排除於市場之外。
在作為全球最大汽車市場的中國，正對於環保車更進一步採取優待措施的情況下，包含日系在內的汽車製造商似乎不得不做出對應。
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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
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