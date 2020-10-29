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投資客重環保 企業減碳成經營指標
企業是否致力減碳，已成為吸引投資客的特點之一。美國一家金融公司推出新平台，讓投資人可以知道自己投資的公司，有多少資金被運用於減碳環保中，搭配環保意識抬頭，越致力於環保相關科技研發的公司，也更受投資人的歡迎。
Techcrunch報導，美國電子支付公司Strip宣布投入100萬美金投入減碳環保的科技研發，宣布成立新平台Strip Climate，是一個金融投資平台，但最特別的是羅列在這個平台上的企業，都有各自的減碳目標和計畫，投資客可以知道自己投入的資金，有多少比例被運用在節能減碳上。
Strip表示，透過這個平台，已經有25家公司企業入駐，至少已經吸引數十萬的投資美金。加入平台的其中一間公司Substack是一個文字部落格平台，其創辦人兼執行長克里斯表示，現在有越來越多企業重視如何回饋社會，並致力於環保減碳工作，「投資者也越來越在乎他們所投資的公司，是否有在致力於環保。」
媒體則認為，有這樣的投資平台，讓許多想投入環保事業，卻不知道從何而起的投資客有集中的資訊可循，也知道自己花出去投資的錢，是用在有意義的事情上。
《彭博》報導，現在的投資客和顧客越來越在乎企業有無做到社會回饋，在環保減碳、種族等議題上有沒有努力。日前在澳洲，就有一個16位投資客組成的組織「氣候聯盟」，狹帶6090多億美金的資金，專門投入促進清潔能源和減碳技術的研發。
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