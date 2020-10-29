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拍板定案！LVMH降價4.25億美元娶Tiffany

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
傳Tiffany董事會同意LVMH提出的請求，稍微調降當初議定的收購價位。美聯社
傳Tiffany董事會同意LVMH提出的請求，稍微調降當初議定的收購價位。美聯社

消息人士透露，美國珠寶業者Tiffany董事會同意法國精品集團路易威登（LVMH）提出的請求，稍微調降當初議定的收購價位，為雙方的收購案訴訟劃下句點。

金融時報與路透報導，LVMH將以每股131.5美元收購Tiffany，略低於原訂的每股135美元，交易案價值約為158億美元。Tiffany將支付股東每股0.58美元的股利。

相關消息在28日盤中傳出後，已激勵Tiffany股價收回盤初跌幅，收盤上漲0.8%，報每股129.95美元。

雙方也會和解當前的訴訟案。Tiffany 9月將本案狀告美國德拉威爾州地方法院，指控LVMH揚言放棄這樁收購案。

消息人士表示，Tiffany董事會在28日晚間同意修改後的收購條件，而這項條件尚須經過股東同意。消息人士也說，由於LVMH最近在歐洲取得反托辣斯的核可，這樁交易案可望在明年1月完成。

Tiffany同意調降收購價碼，意味能為LVMH掌門、億萬富豪阿諾特省下約4.25億美元的收購費用，這項金額占原訂收購價碼不到3%。

這也顯示阿諾特其實不想放棄這門親事，即使他已爭取降低收購價碼長達數月。阿諾特以身為咄咄逼人的談判專家出名，他透過收購案建立自己的王國。

LVMH收購Tiffany，有助阿諾特大幅擴大全球珠寶市場市占，和幫助阿諾特挑戰卡地亞（Cartier）母公司歷峰集團在全球珠寶市場的主導地位。

Tiffany 珠寶 法國

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