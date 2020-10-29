國際油價重挫逾5% 黃金跌至三周低點

國際油價重挫逾5%，布蘭特原油期貨價格跌至四個月最低，因美國原油庫存大增，且市場擔心新冠病例激增進一步衝擊原油需求；黃金跌至三周低點，因避險需求帶動美元升值。

●油價重挫逾5%

紐約原油12月期貨28日收盤重挫2.18美元，跌幅5.5%，報每桶37.39美元，為10月2日來最低。

布蘭特原油期貨大跌2.08美元，跌幅5.1%，結算價報每桶39.12美元，為6月12日以來最低。

兩大合約都創9月8日以來最大單日跌幅。

美國能源資訊署（EIA）周三表示，美國上周原油庫存增幅超預期，因產量增幅創紀錄。

能源顧問公司Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示：「石油產量增加導致原油庫存增幅超預期，再加上歐洲推出更多封鎖措施，油市只會迎來更多的壞消息。」

未來幾周，利比亞的石油產量預計將升至每日100萬桶。

黃金現貨價格28日收盤下跌1.6%，報每英兩1,877.19美元，一度觸及9月28日以來最低的每英兩1,869.21美元。美國黃金期貨收盤下跌1.7%，結算價報每英兩1,879.20美元。

銀價跌至每英兩23美元，為10月7日以來最低。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「目前金屬對更多刺激措施的依賴程度非常高，現在看跌陣營完全掌控了局面。」「總體而言，由於缺乏刺激措施和大選前的避險心態，金價在美元走強的情況下走低。」

白金跌1.4%，至每英兩866.66美元，鈀金跌3.5%，至每英兩2,249.04美元。