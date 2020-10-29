台積電ADR重挫逾3% 仍較台股溢價近8%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（28日）隨美股大盤重挫，台積電ADR挫跌3.3%，仍較台北交易股票溢價近8%。

道瓊指數28日重挫943.24點，跌幅3.43%，報26,519.95點；標普500指數收跌119.65點，跌幅3.53%，報3,271.03點；那斯達克指數收跌426.48點，跌幅3.73%，報11,004.87點。

費城半導體指數收盤重挫3.3%

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.27 -3.39%

中華電 CHT 37.50 -1.21%

台積電 TSM 83.85 -3.3%

聯電 UMC 5.52 -3.83%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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