台積電ADR重挫逾3% 仍較台股溢價近8%
台股ADR周三（28日）隨美股大盤重挫，台積電ADR挫跌3.3%，仍較台北交易股票溢價近8%。
道瓊指數28日重挫943.24點，跌幅3.43%，報26,519.95點；標普500指數收跌119.65點，跌幅3.53%，報3,271.03點；那斯達克指數收跌426.48點，跌幅3.73%，報11,004.87點。
費城半導體指數收盤重挫3.3%
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.27 -3.39%
中華電 CHT 37.50 -1.21%
台積電 TSM 83.85 -3.3%
聯電 UMC 5.52 -3.83%
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言