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再度指定中國大陸外國使團 龐培歐點名「華府統促會」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐。歐新社
美國國務卿龐培歐。歐新社

美國國務卿龐培歐28日指定位於美國華府的「中國和平統一促進會」（簡稱華府統促會）為中國大陸的外國使團，該會由「法寶」－中共統戰部控制，鑑於該會在美國進行宣傳和惡意影響力活動，國務院比照孔子學院美國中心，也將華府統促會指定為外國使團。

龐培歐表示，指定華府統促會為外國使團，就如同指定孔子學院美國中心一樣，是要清楚告訴美國民眾，這些團體的訊息來自北京。

國務院指定為外國使團後，不致影響運作，但被指定者需向國務院報告人員和財務狀況。

這不是龐培歐首次點名批評中共統戰部，他過去就曾點名「美中人民友好協會」與「中國和平統一促進會」，試圖影響美國的學校、企業團體與地方政治人物，且這兩個單位都與統戰部有關聯。

龐培歐28日說，中共將統戰部門視為在國外推動北京政策的「法寶」，統戰部控制華府統促會，在美國進行宣傳和惡意影響力活動。

龐培歐說，人與人的真實交流有助理解不同文化，但統戰部不是，統戰部是把華府統促會等團體當成「外圍組織」（front orgnization），推動宣傳與惡意影響力行動。

國務院援引外國使團法（Foreign Missions Act），將華府統促會指定為外國使團，根據規定，被指定者比照駐美國使領館，須向國務院報告雇用人員與財務訊息；人員流動需要報告，購買或新租賃不動產，也要獲得國務院同意。

龐培歐今年以來已經指定15家中國大陸駐美國的媒體為外國使團，今年8月指定孔子學院美國中心為外國使團，不久後要求其在年底前全面撤出美國校園。

除了華府統促會，龐培歐說，中共統戰部還利用其他組織拓展北京影響力，他28日宣布停止2011年1月簽署的，意在促進合作交流的「美中省州長論壇」備忘錄。

龐培歐表示，備忘錄簽署後，總部位於北京的「中國人民對外友好協會」試圖直接惡意影響美國州層級與其他地方領袖，推動中共全球計畫，已破壞初衷。

龐培歐 華府 國務院

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