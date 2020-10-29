歐布萊恩籲中國大陸：要成世界大國 應停止偷竊

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國白宮國安顧問歐布萊恩。美聯社
美國白宮國安顧問歐布萊恩。美聯社

美國白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'brien）28日參加華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的座談會，談到中國大陸帶來的威脅，他說，5G對21世紀至關重要，包括互聯網和雲端運算，中國大陸透過華為在世界各國網絡安裝後門，無限量接觸所有公民的訊息；中國大陸若要成為真正大國，就要停止從各國偷技術、偷訊息，應自我壯大。

歐布萊恩演講中提到，美國正與澳洲、紐西蘭、日本、菲律賓和泰國合作，美國和印度的關係史上最好，各國正從海上反恐、安全、稀土供應鏈等問題上合作，也在南海、東海和台灣海峽的航行自由議題上合作。

歐布萊恩提到，中國大陸透過電商巨擘華為在5G領域與全球競爭，並讓解放軍軍官假冒學生，到美國攻讀理工領域，學習創新與創造力，免費將這些帶回中國大陸，強化其國防實力和攻擊美國的力量。

在5G領域，歐布萊恩表示，5G對互聯網和雲端運算至關重要，也是其骨幹，若中國大陸控制全世界的5G網絡，包括西方和東方的主要民主國家，中國大陸將能接觸到每一個人的每一筆資料，包括文字、醫療紀錄、金融交易資訊和電子郵件，甚至個人家中的安全系統、電力系統，洗碗機和冰箱。

歐布萊恩說，「中國大陸透過華為後門，就能無限量接觸每個人的個人訊息。」

歐布萊恩提到，中共帶來的威脅並非與美國人民無關，大家都看到，休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）因批評中國大陸對待香港示威群眾，中國大陸取消轉播賽事，NBA自我貶低，一年後火箭隊才再次登上中國大陸的電視螢幕。

歐布萊恩說，不只是美國，世界各國都意識到中國大陸透過華為威脅國家安全和公民的個人隱私，也意識到中國大陸在其國家網絡保留後門的風險；世界上已有民主集團，共享民主價值，包括英國、日本、印度、韓國與台灣等等，都宣布要用值得信賴的5G設備供應商。

歐布萊恩說，這不是美中新冷戰，因美國仍有數十萬名華裔，美國仍希望與中國大陸人民建立良好關係，現在的問題是中共，不是中國大陸人民；他呼籲，中共不要再嘗試從世界各地竊取技術，將其帶回中國大陸免費使用，這不是一個真正的世界大國會做的事。

中共 印度

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