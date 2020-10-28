美股道瓊早盤跌逾500點 歐美疫情升溫恐拖累經濟復甦

美股四大指數28日早盤全面開低走低，主因投資人擔憂疫情升溫恐怕會減弱經濟復甦的動能。

道瓊工業指數重挫565點或2.6%，標普500指數大跌1.8%，那斯達克綜合指數跌1.6%，費城半導體指數跌1.7%，台積電ADR跌1.9%。

約翰霍普金斯大學編纂的數據顯示，過去一周，美國新冠肺炎每日確診人數平均增加了69,967例。同時，美國36州染疫住院的人數增逾5％。

由於疫情愈演愈烈，部分國家在特定地區已重新實施封鎖措施。美國伊利諾州已下令芝加哥市禁止餐廳內用。

瑞銀全球財富管理投資長赫菲爾（Mark Haefele）表示，「行動管制的防疫措施與美國政治帶來的不確定性，意味著我們會在年底前面臨市場震盪持續加劇的情況」，「不過，我們持續看到（新冠疫苗）中期結果傳出好消息」。

赫菲爾說，「全球有十種候選疫苗正處於後期試驗階段，我們主要設想的情況是，明年第2季便能開始放寬管制措施，有助企業盈餘在明年底左右恢復到疫情前的高點」。

投資人也正在評估最新出爐的上季公司財報對經濟造成的影響。

受惠於雲端事業的銷售大幅成長，微軟上季營收和獲利均優於預期，但微軟28日早盤卻跌2.1%。

飛機製造商波音（Boeing）上季虧損比市場預估小，但波音計劃在2021年底前額外裁撤上千個工作崗位，因為該公司認為航空旅行需求會長期低迷。波音28日早盤跌2.2%。

太陽能面板製造商First Solar 28日早盤大漲逾13%，因該公司上季財報優於預期。