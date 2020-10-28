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銅價四天來首漲 油價攀升 金價徘徊在1,900美元

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

倫敦期銅價格四個交易日以來首次上漲，因供應疑慮升溫，同時投資人預計中國「十四五」會透露更多關於需求狀況的線索；油價取得近三周最大漲幅，因為美元疲軟，且熱帶風暴Zeta導致美國墨西哥灣地區的原油生產商關閉近半數產能；金價近持平，連續三個交易日徘徊在每英兩1,900美元附近。以下是整理自彭博的商品行情：

●銅價反彈

本周中國圍繞「十四五」規劃召開的會議可能會塑造未來幾十年全球大宗商品市場格局。中國國家主席習近平本月宣布計劃到2060年實現碳中和，進一步的綠色倡議可能成為焦點。電氣化以及對此次會議可能承諾增加戰略金屬儲備的猜測，勢將對銅構成利多。

TD Securities分析師報告中指出，「導致銅價再創新高的因素是供應風險溢價，同時，庫存水平按歷史標準衡量太低伴隨著持續再通膨的可能性」。

當地時間17:51，LME期銅上漲0.3%，結算價報每噸6,798美元。上周觸及過逾兩年高位。LME其他金屬漲跌互現，鎳和鋅上漲，鋁下跌0.3%。

●石油價格上漲

周一跌破每桶39美元之後，紐約原油期貨周二上漲2.6%。

熱帶風暴Zeta已經導致美國墨西哥灣49.5%的油井停產，預計將於周三晚間在路易斯安那州登陸，期間強度將再度增強。

12月交割的西德州中級原油（WTI）上漲1.01美元，結算價每桶39.57美元。 12月交割的布倫特上漲74美分，收於每桶41.20美元。

●金價徘徊在1,900美元

隨著參院在大選前休會，刺激計畫已經被擱置。道明證券分析師Bart Melek撰寫報告稱，交易員「在美國大選之前進入觀望模式」

紐約時間下午2:12，現貨金上漲0.3%，至1,908.55美元，盤中一度下跌0.2%。12月交割黃金期貨價格上漲0.3%，收於1,911.90美元。

金價 紐約 油價

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