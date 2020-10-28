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經濟解析／AMD收購賽靈思買貴了？有助吃下哪塊市場？

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
超微（AMD）宣布以350億美元全股票交易收賽靈思（Xilinx），圖前排右二為超微執行長蘇姿丰。（美聯社）
超微（AMD）宣布以350億美元全股票交易收賽靈思（Xilinx），圖前排右二為超微執行長蘇姿丰。（美聯社）

美國晶片大廠超微（AMD）宣布以350億美元全股票交易收賽靈思（Xilinx），有分析師認為這筆交易「買貴了」，但多數看法認為，在產業大舉支出建立5G服務之際，超微可藉此獲得新的電信客戶，並急遽拓展資料中心業務，進一步對晶片產業「老大哥」英特爾的版圖蠶食鯨吞。

●收購案讓超微面臨哪些風險？

超微敲定的收購價，比10月初併購交易消息披露前的股價高出35%，350億美元的價碼，更創下近年來半導體產業第三大併購案紀錄，僅次於輝達提議以400億美元收購安謀，以及安華高以350億美元收購博通。

一些投資人與分析師擔心，超微可能必須大幅舉債來完成賽靈思收購案，重演十多年前犯下代價慘痛的錯誤。

RBC資本市場分析師史蒂夫斯（Mitch Steves）就直言這樁交易「買貴了」，風險在於，相較於投資人的期望，賽靈思的業務表現相對疲軟，此外，超微執行長蘇姿丰此前從未執行過大規模收購案。

不過彭博行業分析師Anand Srinivasan表示，超微以全股票交易進行收購，已大幅降低併購風險，讓本身獲得最大的彈性，保留現金並強化槓桿率。

這樁交易面臨美國的法規阻力可能較少，原因是賽靈思收購案，在終端市場不會有過多重疊部分，且兩家公司的運算晶片種類有差異，而且也不會像輝達收購安謀一案面臨龐大的監管風險。

●超微將進一步吃下哪些市場？

超微收購賽靈思，將讓自家產品組合中增加數款新晶片，包括所謂的FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列），這種晶片可在被生產出來後，還能夠修改程式，即「可再程式化」，這和其他晶片不一樣。賽靈思的FPGA運算引擎可以被客製化，因此高度適用於網路設備，並且加速AI運作，和繪圖處理器（GPU）類似，這代表超微可進一步切入資料中心市場。

英特爾是這塊領域的主要競爭者，早在2015年，英特爾即以167億美元收購全球第二大FPGA廠Altera，並在2018年宣布，旗下的FPGA被應用於主流的資料中心OEM廠商中。

FPGA也可運用於5G基礎設施這類新興技術。由於5G設施現在還未嵌入一批專為5G設計的現有微處理器，成為FPGA晶片的利基市場，超微將因此取得新的電信客戶。

與此同時，賽靈思也為汽車應用、航太與國防和工業領域生產晶片。超微目前還沒有這類市場，至於英特爾則已有市占。

根據彭博行業分析師Anand Srinivasan的報告，賽靈思將為超微帶來的營收效益如下：13億美元來自航太、國防與工業終端市場（相當占總營收11%），8.5億美元來自與5G發展相關的有線與無線通訊（相當於7％的營收）。兩家公司合併後，估計約48%的營收仍將來自PC的CPU與GPI，28%的營收將來自資料中心與遊戲主機晶片事業。

半導體 資本市場

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